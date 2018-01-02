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Рубрика: Власть

Верховный суд решит вопрос участия в выборах Чухлебова

Текст: Татьяна Замахина
МВД России обнаружило у кандидата на пост президента России Александра Чухлебова вид на жительство в Финляндии, выяснилось на заседании ЦИК РФ. В связи с полученной информацией Центризбирком обратится в Верховный суд для решения вопроса о дальнейшем участии кандидата в кампании.

Чухлебов - предприниматель и лидер движения "Возрождение" - 28 декабря получил от ЦИК согласие на регистрацию инициативной группы избирателей. Напомним, что это является одним из необходимых условий для самовыдвиженцев. А сегодня кандидат явился в ЦИК для участия в рассмотрении вопроса о регистрации финансовых уполномоченных и открытии избирательного счета для ведения предвыборной кампании. Но обнаружилось препятствие, о котором на заседании сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

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- В ЦИК России поступила информация из Главного управления по вопросам миграции МВД России о том, что Александр Юрьевич Чухлебов подал заявление о наличии у него вида на жительство в Финляндской республике, - заявил он.

В соответствии с законодательством, иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве не позволяет кандидату участвовать в выборах.

Булаев пояснил, что 28 декабря у ЦИК еще не было указанной информации. В связи с этим он предложил обратиться в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением об отмене решения ЦИК о регистрации инициативной группы. Булаев уверен, что "оценка данной ситуации Верховным судом позволит исключить любую неопределенность".

Чухлебов, который присутствовал на заседании, попытался опровергнуть информацию МВД. Он заявил, что сможет документально подтвердить отсутствие у него на настоящий момент вида на жительства в Финляндии.

"У меня, действительно, раньше был вид на жительство, но на момент собрания инициативной группы у меня его не было, и есть документ с официальным нотариальным ответом", - заявил кандидат.

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Глава ЦИК Элла Памфилова сделала вывод, что в таком случае тем более с ситуацией должен разобраться Верховный суд.

"Поскольку дальше мы двигаться не можем в связи с возникшей коллизией, действительно, необходимо обратиться в суд - подать самим на себя в суд", - пояснила она. Судьи, рассмотрев объективно все обстоятельства, предпишут: отказать кандидату в регистрации или обязать ЦИК его зарегистрировать.

"Если будет в вашу пользу решение, мы тут же его исполним, сроки не имеют значения. Я надеюсь, все быстро будет рассмотрено", - добавила глава ЦИК, обращаясь к кандидату.

Центризбирком в результате голосования одобрил решение об обращении в Верховный суд.

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