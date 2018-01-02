Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов
Периодически в Сети появляются сообщения под шапкой "снят самый короткий в истории фильм ужасов".
Например - семисекундный "АА ААА АААА". Но данный "АА ААА АААА", согласимся, сложно назвать чем-то полноценным - это просто юмористическая зарисовка. Тогда как с нынешним героем - "Эммой" - все куда как серьезнее.
Emma - и в самом деле хоррор, с сюжетом и актерами. Длится "фильм" пятнадцать секунд. И разыгрывает достаточно зловещую историю убийства.
"Эмма" - победитель 15 Second Horror Film Challenge, конкурса короткометражных хорроров, обязательным условием которого являются жесткие рамки по продолжительности представленных работ.
Создатель фильма - некий Дэниэл Лиммер, "режиссер, актер и синефил". "Эмма" - его вторая работа.
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