Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов

Периодически в Сети появляются сообщения под шапкой "снят самый короткий в истории фильм ужасов".

Например - семисекундный "АА ААА АААА". Но данный "АА ААА АААА", согласимся, сложно назвать чем-то полноценным - это просто юмористическая зарисовка. Тогда как с нынешним героем - "Эммой" - все куда как серьезнее.

Emma - и в самом деле хоррор, с сюжетом и актерами. Длится "фильм" пятнадцать секунд. И разыгрывает достаточно зловещую историю убийства.

"Эмма" - победитель 15 Second Horror Film Challenge, конкурса короткометражных хорроров, обязательным условием которого являются жесткие рамки по продолжительности представленных работ.

Создатель фильма - некий Дэниэл Лиммер, "режиссер, актер и синефил". "Эмма" - его вторая работа.