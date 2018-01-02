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Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов

Новость 02.01.2018, 17:17 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ TromaMovies
Фото: youtube.com/ TromaMovies

Периодически в Сети появляются сообщения под шапкой "снят самый короткий в истории фильм ужасов".

Фото: youtube.com/ kinolorber
Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня"

Например - семисекундный "АА ААА АААА". Но данный "АА ААА АААА", согласимся, сложно назвать чем-то полноценным - это просто юмористическая зарисовка. Тогда как с нынешним героем - "Эммой" - все куда как серьезнее.

Emma - и в самом деле хоррор, с сюжетом и актерами. Длится "фильм" пятнадцать секунд. И разыгрывает достаточно зловещую историю убийства.

"Эмма" - победитель 15 Second Horror Film Challenge, конкурса короткометражных хорроров, обязательным условием которого являются жесткие рамки по продолжительности представленных работ.   

Создатель фильма - некий Дэниэл Лиммер, "режиссер, актер и синефил". "Эмма" - его вторая работа.

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Фото: youtube.com/ Voca Productions
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