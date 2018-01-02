Задержанного журналиста ТВЦ собираются выслать из Риги

В Риге задержан сотрудник телеканала ТВЦ. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью латвийскому радио Baltcom. Российский журналист Анатолий Кулаев рассказал, что его собираются выслать из Латвии с пожизненным запретом на въезд в страну.

Вначале за журналистом пришли в отель, но там не нашли. Тогда полицейские стали искать россиянина по городу и в конце концов обнаружили его в местном торговом центре. Там Кулаеву сообщили, что вот уже два с половиной года его имя находится в списках лиц, которые нежелательны на территории Латвии. После этого мужчину доставили в полицейское отделение, откуда он и вышел на связь с радиостанцией.

Кулаеву толком не объяснили, с чем связана его предстоящая депортация, однако в документах упоминалось, что он представляет "угрозу нацбезопасности" прибалтийской республики. На сайте телеканала пока нет комментариев по поводу этой информации.