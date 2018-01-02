Зверское убийство правозащитницы вызвало протесты на Украине

Убийство адвоката по правам человека вызвало сильные протесты на Украине. Напомним, что тело 38-летней Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря по дороге в украинскую столицу, было обнаружено в понедельник в реке под Киевом местным рыбаком. На женщине был только бюстгальтер, на шее были обнаружены колото-резаные раны. Убийца не забрал с собой ювелирные украшения жертвы. Украинская полиция заявила о начале расследования по факту "преднамеренного убийства".

Расправа над правозащитницей вызвала острую реакцию в социальных сетях, где были немедленно распространены призывы к проведению акций протеста. В итоге более ста человек отправились к зданию районного полицейского управления, скандируя "Позор!" и требуя справедливого наказания для виновных в убийстве правозащитницы, сообщает AFP.

На циничное убийство отреагировало посольство США на Украине, которое также сообщило в Twitter, что "шокировано" смертью активистки, призывая "привлечь к суду" виновных.

Ирина Ноздровская провела последние два года, не допуская освобождения Дмитрия Россошанского, который смертельно ранил ее сестру в результате дорожно-транспортного происшествия в 2015 году и оставил сиротой ее племянника. Приговоренный к семи годам тюремного заключения в июне прошлого года Россошанский, племянник судьи, скорее всего, будет амнистирован и освобожден, если его прошение не будет отклонено Киевским апелляционным судом в среду.

Стало известно, что Ноздровская, у которой остались дочь и мама, в последнее время получала многочисленные угрозы от подсудимого и его семьи. Так, на последнем слушании по делу Россошанского отец последнего сказал ей: "Вы плохо закончите".