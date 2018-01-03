Дабл-дабл Брокхоффа принес победу "Локомотиву" в топ-16 Еврокубка

Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над черногорским клубом "Будучность" в гостевом матче первого тура этапа топ-16 баскетбольного Еврокубка.

По ходу встречи группы G, которая прошла в Подгорице, "Локомотив" уступал 15 очков, однако смог прибавить в четвертой четверти и выиграть со счетом 68:62.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Райан Брокхофф, на счету которого дабл-дабл - 15 очков и 10 подборов. Еще 11 очков набрал Джо Рагланд. У "Будучности" по 12 очков набрали Зоран Николич и Никола Иванович.

В турнирной таблице группы G "Локомотив-Кубань" и "Будучность" занимают первое и второе место соответственно.

В группе F питерский "Зенит" в гостях переиграл "Летувос Ритас". Российские баскетболисты оказались сильнее со счетом 98:96. Самым результативным игроком в составе победителей оказался Кайл Курич. Он набрал 30 очков, совершил три подбора и отдал одну передачу. Еще 23 очка на счету Дрю Гордона. У гостей Лукас Маврокефалидис и Трэвис Петерсон набради 22 и 19 очков соответственно.