"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту

По итогам минувшего года "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4 процента. Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, это лучшая динамика роста за все годы. В абсолютных показателях добыча увеличена почти на 52 миллиарда кубометров - до 472 миллиарда кубометров.

Миллер также назвал 2017-й годом новых экспортных рекордов "Газпрома". Экспорт газа в Европу составил 194 миллиардов кубометров, что на 8,1 процента превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179 миллиарда кубометров).

В частности, импорт российского газа, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который российская корпорация реализует при поддержке ведущих европейских энергетических компаний, передает ТАСС.