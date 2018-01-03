Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала

Издатели хотят отказаться от выпуска печатной версии известного мужского журнала "Playboy", но окончательное решение еще не принято.

"Мир "Плейбой" гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание из прошлого", - заявил руководитель компании Playboy Enterprises Бен Кон. Как сообщает ТАСС, в последние годы печатная версия известного мужского журнала была убыточной, а его тираж сократился в несколько раз.

Важным источником доходов являлись сделки по передаче прав на использование бренда другим фирмам. Речь идет о выпуске различной продукции с фирменным логотипом или об использовании слова "Playboy" в названиях ночных клубов или казино. Теперь компания Playboy Enterprises сосредоточится именно на этом.