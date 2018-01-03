Израиль начал программу высылки нелегальных мигрантов

Власти Израиля объявили в среду о начале реализации программы по высылке почти 40 тысяч нелегальных мигрантов. Им предстоит выбрать между депортацией и тюремным заключением, уточняет AFP.

Выступая на заседании правительства, премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствовал реализацию этого проекта, призванного "депортировать с территории Израиля мигрантов, которые въехали в страну незаконно". Нетаньяху посетил Южный Тель-Авив в конце августа, где проживают тысячи африканских мигрантов, и пообещал вернуть этот район израильским гражданам.

Нелегальные мигранты должны до конца марта покинуть Израиль, в противном случае они будут заключены в тюрьму на неопределенный срок. Согласно данным министерства внутренних дел Израиля, в стране находятся около 38 тысяч таких мигрантов, которые в основном являются эритрейцами и суданцами. Мигрантам, которые согласятся покинуть Израиль, будет предоставлен билет на самолет и около 3000 евро.

После 1 марта эти люди по-прежнему смогут добровольно покинуть Израиль, но им будет предоставлена гораздо меньшая сумма. Согласно данным израильских НПО, поддерживающим мигрантов, Израиль подписал соглашения с третьими странами, в частности, с Руандой и Угандой, в которых должны размещаться покидающие страну мигранты.

Большинство из них незаконно въехали в Израиль через египетский Синай, начиная с 2007 года. Этот поток был остановлен с окончанием строительства еврейским государством электронного ограждения вдоль границы с Египтом. Израиль открыл центры временного содержания этих лиц под стражей на юге страны. Сейчас там находятся на полуказарменном положении около 1500 мигрантов. Эти учреждения закроют свои двери, а мигранты, которые откажутся покинуть Израиль, будут отправлены в тюрьму.

Согласно официальным данным, в 2017 году Израиль покинули 4012 нелегальных мигрантов, в том числе 3332 из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

В своем заявлении Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразил обеспокоенность решением израильских властей, отметив, в частности, что у Израиля есть "юридические обязательства в отношении защиты беженцев".

В 2009 году власти Израиля взяли на себя ответственность за тех, кто попадает в эту категорию. С тех пор только восемь эритрейцев и два суданца получили статус беженцев, говорится в заявлении УВКБ ООН. 200 суданских граждан из Дарфура получили гуманитарный статус в Израиле.

Эритрейский режим был обвинен ООН в "широко распространенных и систематических" преступлениях против человечности. Что касается Судана, то его президент Омар аль-Башир подлежит аресту на основании ордера Международного уголовного суда (МУС) за военные преступления, преступления против человечности и по обвинениям в геноциде.