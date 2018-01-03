Лидер чемпионата Италии не смог пробиться в полуфинал Кубка страны

Итальянский "Наполи" не сумел пробиться в полуфинал национального Кубка. В домашнем матче четвертьфинала неаполитанцы неожиданно уступили "Аталанте" - 1:2.

Выступление на турнире "Наполи" начал победой над "Удинезе". Команда Маурицио Сарри выиграла со счетом 1:0 и вышла на "Аталанту", которая, в свою очередь, обыграла 2:1 "Сассуоло". Перед очной встречей команд из Неаполя и Бергамо очевидными фаворитами были неаполитанцы, лидирующие в Серии А.

В последний раз "Наполи" выигрывал чемпионат Италии в 1990 году - тогда вместе с великим Диего Марадоной команда стала чемпионом страны во второй раз. И сейчас, хотя очередной розыгрыш национального первенства дошел лишь до экватора, "адзурри" являются одним из главных претендентов на "золото". После 19 туров они набрали 48 очков и на один балл опережают туринский "Ювентус".

Других конкурентов у "Наполи", по сути, нет. Третьей и последней на данный момент командой, разменявшей пятый десяток очков, является миланский "Интер" - у него 41 балл. "Рома", набравшая 39 очков, пока не участвует всерьез в чемпионской гонке. А некогда грозный "Милан" уже не первый год испытывает серьезные проблемы, которые не решились с продажей клуба китайским инвесторам.

Тем более неожиданным оказалось поражение неаполитанцев от "Аталанты" - середняка чемпионата, к тому же, на своем поле. Но если к перерыву счет был не открыт, то во второй половине встречи "Наполи" пропустил дважды - в составе гостей отличились Тимоти Кастань и Алехандро Гомес. Все, что успели сделать подопечные Сарри, это ответить голом Дриса Мертенса. Игра завершилась победой "Аталанты" со счетом 2:1, и в полуфинале она встретится с победителем матча между "Ювентусом" и "Торино".