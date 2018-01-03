На восток Канады обрушится мощный снежный циклон

Почти месячная норма осадков может выпасть на востоке Канады в ночь с четверга на пятницу. Осадки принесет мощный циклон, который сейчас формируется у атлантического побережья США.

От удара стихии больше всего пострадают провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Как отметили в Национальном метеорологическом бюро, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 33 метров в секунду. Кроме того, ожидаются экстремальные для этого времени года морозы - до минус 35 градусов.

Местных жителей попросили не отправляться в путешествия на автомобилях. Населению рекомендовано купить все необходимое, чтобы переждать непогоду дома. Людям также нужно готовиться к задержкам авиарейсов и отмене паромного сообщения.

ТАСС напоминает, что не так давно на регион обрушился менее мощный циклон. В результате удара стихии на Рождество без света остались 158 тысяч домов.