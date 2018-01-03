Начались испытания нового бронеавтомобиля для ВДВ

На специальных площадках и полигонах Минобороны России начались испытания нового защищенного автомобиля, созданного на базе броневика "Тайфун". Использовать боевую машину будут в ВДВ.

"Развитие стрелкового вооружения как основного воздействия на автомобильную технику требует повышения защиты личного состава в ходе перевозки", - рассказал агентству "Интерфакс" начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ Николай Анохин.

Основным преимуществом автомобиля станет его способность десантироваться парашютным способом. В военном ведомстве отметили, что серийное производство таких машин должно начаться в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.