Нурмагомедов: Хочу драться с Макгрегором не ради денег

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет драться с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором не ради денег. В минувшие выходные Нурмагомедов завоевал победу на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе, уверенно победив Эдсона Барбозу. А потом еще и ответил на выпады Макгрегора в соцсетях.

Став гостем телешоу, Хабиб еще раз обратился к ирландцу. "Пусть лучше Конор молчит про Дагестан. У нас больше побед в UFC, чем у Ирландии, - приводит слова Нурмагомедова TMZ. - А про Макгрегора все уже забыли. Он не хочет настоящих боев. Он дерется только с кем-то вроде 45-летнего Мейвезера или этого "марихуана-парня" Диаса. Сколько я хочу за бой с ним? Ноль. Меня интересует только бой, титул, а не деньги. Мне важно мое наследие, история, я дерусь за своих людей. Вот почему я выхожу на ринг".

Отметим, что за победу над Барбозой руководство UFC выплатило Нурмагомедову 160 тысяч долларов. Бразилец за этот бой получил 75 тысяч долларов. Сразу после завершения турнира также стало известно, что Хабибу также заплатили бонус в размере 50 тысяч долларов за выступление вечера.