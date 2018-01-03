Премьер федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке отказался приветствовать американские войска, которые пройдут через регион для участия в учениях НАТО. Об этом пишет немецкое издание Potsdamer Neuste Nachrichten.

"Я не буду махать им рукой, стоя на улице", - сказал Войдке. По его мнению, "снующие туда-сюда танки" не принесут пользы Германии.

Также Войдке заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. Политик подчеркнул, что без согласия СССР не произошло бы объединения Германии. "Мы об этом слишком быстро забыли", - отметил Войдке.

