"Динамо" обыграло "Трактор" после серии из четырех поражений в КХЛ

Московское "Динамо" прервало серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв челябинский "Трактор" по буллитам со счетом 3:2.

В составе "бело-голубых" отличились Андрей Кутейкин (54-я минута) и Владимир Брюквин (56). Решающий буллит на счету Михаила Варнакова. За "Трактор" шайбы забросили Артем Пеньковский (9) и Рихард Гюнге (51).

В другой встрече дня омский "Авангард" с крупным счетом победил пекинский "Куньлунь" (4:0). Дубль в составе "ястребов" оформил Данил Файзуллин (12-я и 39-я минуты), по разу отличились Евгений Медведев (11-я) и Илья Михеев (60-я). Вратарь омичей Олег Шилин отразил 32 броска, записав на свой счет третий "сухой" матч в текущем сезоне.