Когда в Москву придет зима

Теплая погода в столице будет удивлять москвичей до конца недели. Но с понедельника в Москву придут холода.

С начала следующей недели температура воздуха в городе станет отрицательной. Об этом говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

Как отмечают синоптики, в это время года обычно высота сугробов должна достигать 20 см. Но в Москве поставлен очередной зимний антирекорд - в городе не то, что нет снега, а даже температура последние дни держится на небывалых 1-2 градусах тепла. Такие показатели - климатическая норма Симферополя.

По сообщению синоптиков, такая погода продержится до конца недели, похолодание до 0 градусов возможно только в пятницу. А вот более затяжной холодный период начнется с понедельника, 8 января. Даже днем показания термометров будут оставаться в области отрицательных значений.