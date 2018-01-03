МВД попросило воронежцев помочь в поиске вооруженного преступника

Воронежская полиция распространила ориентировку на 27-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 1 января на окраине Воронежа сотрудники уголовного розыска задержали жителя Калачеевского района за кражу консервов из подвала. Подозреваемого посадили в машину и повезли в райотдел полиции. По дороге мужчина ножом ранил одного из правоохранителей в предплечье, другого - в висок и сбежал.

Раненые доставлены в больницу, их жизнь вне опасности. Преступника ищут, против него возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителей власти. Проведенная вечером 2 января крупномасштабная полицейская операция в воронежском пригороде результатов не дала.

МВД обращается ко всем, кто увидит человека, похожего на фотографию: немедленно сообщите его местонахождение в дежурную часть ГУ МВД по Воронежской области по телефонам 2511216, 2511250. Не пытайтесь самостоятельно задержать преступника: он вооружен и может быть опасен.