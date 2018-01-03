На катке ВДНХ пройдет костюмированный рождественский бал

Самый настоящий бал 7 января ждет посетителей главного катка страны на ВДНХ. Каждый желающий сможет принять участие в костюмированном шоу и станцевать на коньках вальс, польку и кадриль.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВДНХ, костюмированный рождественский бал позволит москвичам и гостям столицы оказаться в атмосфере Золотого века. Прямо на льду появится красочный город в стиле старинных открыток. У павильонов проката коньки будут выдавать лакеи в ливреях, они же каждому гостю раздадут бархатные маски. Самые смелые могут приходить нарядными, например, в пышном платье или затейливой шляпке.

Организаторы обещают много сюрпризов и приглашают даже тех, кто не умеет танцевать вальс на льду. Все движения можно будет повторять за профессиональными танцорами. Вальс будет начинаться каждый час, а каждую пару будет сопровождать живая скрипка.

Кроме этого, на главной сцене пройдут уроки для новичков. Учитель танцев в костюме XIX века покажет гостям, как на коньках выполнять простые па и проведёт мастер-классы по вальсу, танго, польке и кадрили.

В перерыве между танцевальными занятиями, как и в позапрошлом веке, у всех участников бала появится возможность поиграть в салонные игры. Но и без Дела Мороза в Рождество не обойдётся - он с подарками будет ждать посетителей детского катка.