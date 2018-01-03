Названа самая популярная еда на фестивале "Путешествие в Рождество"

За три дня гости новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве попробовали множество блюд и лакомств. Но особенно понравилась им традиционная выпечка - шанежки и ватрушки. В общей сложности москвичи и туристы съели их 16 тысяч.

Как сообщает пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", гости фестиваля за три дня съели свыше 9 тысяч шанежек с мясом и капустой, 7 тысяч - пирожков и ватрушек. Как и на всех уличных фестивалях в столице пользуются популярностью шашлык из курицы и телятины (курили 6,3 тысячи порций), пельмени (1,9 тысячи порций), пицца (около 1,5 тысячи порций).

При этом выбора на фестивале из любых блюд более чем достаточно. К примеру, на Тверской улице специально для праздника десять известных столичных ресторанов подготовили меню из несколько десятков блюд под общим названием "Сказочно и вкусно".

При его составлении повара вдохновились любимыми сказками. И теперь каждый желающий может попробовать на площадке "Садко" уху из трех видов рыбы, пельмени по традиционному рецепту подают на площадке "Сказы Бажова", плов ждёт у сцены "Золотой петушок", датский сендвич смерребред - "Снежная королева", "золотые" орешки со сгущенкой - "Сказка о царе Салтане".

Так же, на Тверской на всех площадках проходят яркие представления, спектакли и концерты. Только за три дня новогодних праздников на главной городской улице состоялось более 150 представлений с участием 3,5 тысячи артистов и музыкантов.