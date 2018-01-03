Пожарные спасли 20 человек из горящего здания в Москве

Пожарные спасли 20 человек при возгорании в жилом доме в Москве. По информации Главного управления МЧС РФ по Москве, пожар случился в Центральном административном округе столицы в доме по адресу набережная Академика Туполева, 1/7 корпус 2.

"Принятыми мерами в 13:07 загорание было ликвидировано на втором этаже, на общей площади 25 квадратных метров", - сообщают в МЧС.

В ТАСС добавляют, что пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа. Из здания были спасены 20 человек, в том числе 14 - по автолестнице, среди них четверо детей.