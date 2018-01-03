Семья с ребенком погибла в ДТП под Тулой

Три человека погибли, пятеро оказались в больнице после столкновения двух иномарок на трассе М-6 "Каспий", сообщили "Интерфаксу" в УМВД по Тульской области.

Сообщение об аварии поступило оперативным службам в 15.20. На 141 километре трассы в Веневском рафоне столкнулись Seat Ibiza и Nissan Pathfinder.

- По предварительным данным, погибла ехавшая в Seat семья: муж, жена и пятилетний ребенок. В Nissan пострадали пять человек, в том числе двое детей, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев.

Причиной аварии предварительно назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики. Движение по трассе не останавливалось.