В Подмосковье вернули в зверинец пантеру, которая загрызла человека

В Истринском районе Подмосковья пантера насмерть загрызла человека. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт убийства человека животным, не уточнив, что это было за животное.

"Животное насмерть загрызло мужчину 2 января в 17:30 в деревне Обновленный труд Истринского района Подмосковья", - сообщили в пресс-службе. По данному факту полицией проводится проверка.

По данным ТАСС, хищная кошка содержалась в одном из частных зверинцев. Смотритель вошел в вольер, чтобы покормить животное. Пантера набросилась на человека и перегрызла ему шею. После этого животное сбежало из клетки, но спустя несколько часов его поймали и вернули в вольер.