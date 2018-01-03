Вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

Сегодня днем, согласно спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до шести километров, сообщили в региональном главке МЧС.

Шлейф от выброса ветром отнесло на 40 километров в юго-восточном направлении от исполина - в сторону Камчатского залива. На пути его распространения населенных пунктов нет.

По словам спасателей, пеплопадов в городах и поселках края не наблюдалось.

Ключевскому присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.