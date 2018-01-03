Под Саратовом женщина из ревности задушила сожителя и ранила соперницу

Следственный отдел по Саратову возбудил уголовное дело по факту убийства 53-летнего мужчины: по подозрению в преступлении задержана его 46-летняя сожительница.

Как сообщили в среду в СУ СК РФ по Саратовской области, тело убитого жителя Саратовского района с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота было обнаружено накануне вечером.

- По версии следствия, 2 января 2018 года в вечернее время 46-летняя местная жительница, желая разыскать своего сожителя, с которым ранее у нее происходили конфликты на почве ревности, и полагая, что он может находиться у их общей знакомой, пришла по месту ее проживания в одном из населенных пунктов Саратовского района, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Обнаружив там мужчину, женщина в ходе возникшей ссоры нанесла ножом два удара в ногу хозяйке жилища, а затем в грудь и живот своему сожителю. После этого она накинула ему на шею пояс от халата и задушила.

Раненая соперница госпитализирована.

Злоумышленница задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Расследование продолжается.