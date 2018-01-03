В Чувашии полиция предотвратила драку с участием 72 человек

В селе Калинино Вурнарского района Чувашии полицейские предотвратили массовую драку - в результате были задержаны 72 человека, передает "Интерфакс".

Сообщается, что молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет собрались на местной площади, чтобы решить конфликт, возникший в сельском клубе.

- В заведении возникла ссора между двумя молодыми людьми, - пояснили в ГУ МВД Чувашии.

Скопление людей и автомобилей в центре села накануне около 22.00 по Москве заметили сотрудники ГИБДД. В итоге участники конфликта были задержаны. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.