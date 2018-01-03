В Ижевске после пожара без жилья остались 20 человек

В Ижевске после пожара в двухэтажном деревянном доме по улице Автономной, 28а, без жилья остались 20 человек. Об этом "РГ" сообщили в администрации города.

Всего в доме было шесть квартир. Четыре семьи уже пожелали заселиться в маневренный фонд, остальные временно проживают у родственников.

Девятого января состояние дома обследует комиссия, после чего городские власти примут решение о ремонте крыши, которая пострадала больше всего.

- Всем людям необходимо обеспечить нормальные условия проживания, у них должна быть крыша над головой. Сразу после новогодних праздников будет решен вопрос о выплате компенсации жителям этого дома, - сказал глава Ижевска Юрий Тюрин.