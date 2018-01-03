В Прикамье при пожаре погибли две женщины и ребенок

По факту гибели на пожаре двух женщин и трехлетнего мальчика в Гайнском районе Пермского края возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в краевом СКР.

Следователи выяснили, что 1 января 2018 года после того, как пожарные потушили горящий деревянный дом в поселке Усть-Черная, здесь нашли три тела. Их личности установлены. Это трехлетний мальчик, его 37-летняя мать и 68-летняя женщина. Уже известна причина их гибели - это отравление продуктами горения. Причину пожара сейчас выясняют следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.