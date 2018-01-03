Под Новосибирском в ДТП погибли женщина и ребенок

35-летняя женщина и двухлетняя девочка погибли после столкновения отечественного легкового автомобиля с грузовиком в Искитимском районе Новосибирской области. Другие пострадавшие, в том числе, двое маленьких детей, попали с травмами в больницу.

Трагедия случилась накануне, в 20.50 по местному времени, на 84-м километре трассы Р-256 Новосибирск - Барнаул. По предварительным данным, ВАЗ-21011, которым управлял 46-летний мужчина, двигался в сторону Черепаново. В какой-то момент легковая машина с шестью пассажирами на борту врезалась в МАЗ, ехавший в попутном направлении. Удар был такой силы, что 35-летняя женщина и двухлетняя девочка - скончались на месте.

Водитель авто и остальные находившиеся в нем люди - 27-летняя женщина, 43-летний мужчина, а также двое детей в возрасте двух лет и десяти месяцев - с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. - Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.