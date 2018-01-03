На закрытой Военно-Грузинской дороге скопилось более 120 машин

В среду на территории Северной Осетии открытия движения по Военно-Грузинской дороге, прерванного из-за погодных условий, ожидают 124 машины. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

- С 11 часов 30 минут первого января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации. В настоящее время открытия трассы ждут 65 большегрузов и 59 легковых машин, 189 человек, - рассказали в ведомстве. - Нами развернут пункт обогрева.

Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.