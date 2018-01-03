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03.01.2018 14:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров указал на двойные стандарты американских соцсетей

Текст: Ольга Бондаренко (Чеченская Республика)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал двойными стандартами высказывания американских властей относительно свободы слова в социальных сетях. Они касаются призывов США к разблокировке Instagram и Telegram в Иране на фоне антиправительственных протестов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Кадыров назвал блокировку аккаунтов в соцсетях "мышиной возней"

- Президент Дональд Трамп "призвал" власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью "уважать право граждан на самовыражение". При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мире, - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Кадыров пояснил, что под спонсорством терроризма США подразумевают поддержку Ираном борьбы властей Сирии и Палестинской автономии.

Вспомнил глава Чечни и о блокировке своих аккаунтов в соцсетях.

- В Вашингтоне почему-то не хотят знать, что право на распространение информации священно и гарантировано всем, если в этой информации не содержатся призывы экстремистского характера, но стоило только блокировать сети тех, кто проводят антиправительственные акции в Иране, как президент США вспомнил о свободе самовыражения. Где же логика? - добавил Кадыров.

Кадыров также назвал Facebook "инструментом в руках властей США". Он также считает, что Госдепу не нравятся его честные высказывания о действиях США в исламских странах.

Напомним, страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря. Роскомнадзор направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки.

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