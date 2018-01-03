В Дагестане произошел крупный пожар в торговом центре

В дагестанском городе Хасавюрт в крупном торговом центре произошел пожар. По информации пресс-службы республиканского управления МЧС, звонок о возгорании поступил около восьми часов утра.

В трехэтажном здании центра на улице Победы горел мансардный этаж. На тушение пожара выехали 12 человек на трех пожарных машинах. Пожарные достаточно быстро локализовали, а затем и ликвидировали возгорание.

В общей сложности огнем оказалось охвачено около 600 квадратных метров. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания.