Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового автотранспорта

В среду днем частично открыли движение на Военно-Грузинской дороге, которая несколько дней была закрыта в связи с неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время по ней может передвигаться легкой автотранспорт. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

- Пока не пускают лишь большегрузный транспорт. Но вместе с тем в ближайшие несколько суток возможно ухудшение погодных условий на территории Грузии, что может вновь повлечь полное прекращение движения по данной автодороге, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ограничение движения здесь действует с 1 января.