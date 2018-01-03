На границе России и Финляндии образовалась новогодняя пробка

На российско-финляндской границе в Ленинградской области образовалась очередь из более чем 200 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Северо-Западного таможенного управления.

"На пункте пропуска Торфяновка очередь составляет 165 легковых автомобилей, на пункте пропуска Брусничное - 90 легковых автомобилей", - приводит агентство слова сотрудника СЗТУ.

На данный момент время ожидания пересечения границы достигает трех часов.

Ситуация связана с тем, что Финляндия является одним из самых популярных туристических маршрутов для петербуржцев в дни новогодних каникул.

По данным пограничного управления УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, только за 2 января через пункты пропуска Торфяновка и Брусничное из России в Финляндию выехало более 20 тысяч человек.