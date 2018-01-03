В Петербурге задержан подозреваемый в "телефонном терроризме"

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в "телефонном терроризме". Об этом сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Телефонное сообщение о том, что заминирован один из магазинов на улице Партизана Германа, поступило в полицию 2 января.

На место выехала оперативная бригада, были осмотрены помещение и прилегающая территория. Однако ничего опасного сотрудники полиции не обнаружили.

В результате поисков был задержан 24-летний мужчина, который и подозревается в совершении этого преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.