Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах крупного ДТП в Югре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления по ХМАО-Югре организовать выезд следователей и криминалистов на место ДТП в Октябрьском районе, в котором погибли десять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает официальный представитель Следкома Светлана Петренко.
При наличии оснований СК будет ходатайствовать перед прокуратурой о передаче уголовного дела в свое производство.
Напомним, сегодня на 158-м километре дороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись легковые автомобили Mazda 6 и Renault Duster.
По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением.
На месте ДТП работают более 50 сотрудников МЧС.