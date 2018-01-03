Дело о крупной аварии в Югре передано в СК

Региональное управление СК РФ по ХМАО-Югре приняло к производству уголовное дело по факту ДТП в Октябрьском районе, в результате которого погибли десять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководству управления немедленно направить на место аварии следственную группу. Сейчас сотрудники СК уже начали работу.

Авария произошла на 158 км дороги Ханты-Мансийск - Нягань. Столкнулись Mazda 6 и Renault Duster.

По предварительной версии, одна из машин выехала на встречную полосу.

Последствия катастрофы ликвидировали более 50 спасателей.