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03.01.2018 13:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале Роспотребнадзор забраковал треть новогодних подарков

Текст: Юлия Резникова (Свердловская область)

Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области забраковали около 700 из 2,5 тысячи сладких новогодних подарков для детей. В 15 магазинах розничной торговли выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей.

Фото: depositphotos.com
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Из 2,5 тысячи наборов, состоящих из кондитерских изделий, фигурных изделий из шоколада (шоколадной глазури, кондитерской глазури), которые проверили эксперты надзорного ведомства, около 700 продавали с нарушениями. На них отсутствовала необходимая маркировка, сотрудники магазина не смогли представить документы, подтверждающие качество и безопасность "сладкого" товара.

Должностным и юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, выписаны штрафы на 116,5 тысячи рублей.

Роспотребнадзор напоминает: новогодние подарки следует приобретать в местах организованной торговли (супермаркеты, торговые центры, магазины). В первую очередь необходимо обращать внимание на наличие четкой легко читаемой маркировки (этикетки), которая содержит информацию на русском языке о массе, составе подарка, дате фасовки, сроках и условиях хранения. Кроме того, здесь же необходимо размещать сведения о наименовании, юридическом адресе фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевой ценности товара.

Если вы покупаете новогодний подарок в мягкой игрушке, не забывайте, что в наполнителе этой игрушки не должно быть твердых или острых инородных предметов.

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