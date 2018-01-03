В ХМАО завели дело после ДТП с десятью жертвами

В ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в связи с дорожной аварией в Октябрьском районе, в которой погибли десять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает окружное Следственное управление УМВД России.

На месте ДТП работают более 50 спасателей и свыше 10 единиц техники, сообщает МЧС России.

Авария с участием Renault Duster и Mazda 6 произошла на дороге Ханты-Мансийск - Советский, в 40 км восточнее Талинки. Предположительно, водитель одной из машин не справился с управлением.

Сейчас движение в районе места ДТП временно ограничено.

Для оказания помощи родственникам погибших направлены психологи МЧС. Работает "телефон доверия" - 8 (3467) 397-777.