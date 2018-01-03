РФ призвала Латвию открыть 12 участков для голосования к выборам

Министерство иностранных дел Латвии готовит официальный ответ на запрос, полученный из посольства России, о согласовании обустройства в 12 городах республики помещений для досрочного голосования на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом сообщает национальное информационное агентство LETA.

Между тем, информирует тот же источник, Эстония отклонила просьбу России об открытии выборных участков в тех городах страны, где компактно проживают граждане РФ. Эстонское министерство иностранных дел указало, что участки для голосования можно будет открыть только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и генеральном консульстве РФ в Нарве.

Кроме того, стало известно, что Литва также получила аналогичную просьбу от России, но ответа на запрос на настоящий момент из МИД страны еще не поступало.