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03.01.2018 14:00
Рубрика: Общество

Россиян бесплатно проверят на онкологию

Текст: Марина Гусенко
Диспансеризацию усовершенствуют с этого года. Обследования и медпомощь будут более адресными, сообщил Минздрав. А чтобы россияне не пропускали комплексное обследование, их будут извещать о необходимости его прохождения.

Страховые медицинские компании должны будут присылать людям, которым рекомендуется в этом году пройти диспансеризацию, СМС, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Медучреждения в свою очередь должны так организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени.

Особенность "новой" диспансеризации - более активный онкоскрининг - для выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Если полный цикл обследований проходят раз в три года, то онкоскрининг будут с 2018 года проводить через год.

Обследование будет проходить в два этапа. Если на первом этапе у человека найдутся проблемы, его направят на более углубленное обследование. Например, при повышенном давлении, высоком уровне холестерина, избыточном весе, угрозе нарушения мозгового кровообращения, человеку предложат пройти сканирование брахицефальных артерий. Если повышен показатель ПСА (простатический специфический антиген), его направят на консультацию уролога или хирурга.Если при анализе кала на скрытую кровь у врача появится подозрение на рак кишки, пациента направят на колоноскопию. Кстати, анализы на выявление этой болезни россияне начнут сдавать каждые два года, начиная с 39 лет.

Для женщин 39-51 года предусмотрена маммография - раз в два года. Электрокардиография несколько "постареет" - делать ее во время диспансеризации будут не с 21 года, как раньше, а с 35 лет - мужчинам и с 45 лет - женщинам. Впрочем, если у человека есть индивидуальные показатели, врач направит на дополнительные исследования, не дожидаясь "нужного" возраста.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как ранее отмечала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, полный цикл обследований и анализов позволит "закрыть" вопросы с самыми распространенными заболеваниями. "Нужно изменить отношение населения к своему здоровью, сломать привычку обращаться к врачам уже тогда, когда вовсю болит", - сказала она.

Бесплатная диспансеризация положена всем россиянам старше 18 лет. Школьники и студенты приходят на нее организованно.

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