Рождество в Москве станет самым теплым за 140 лет

По данным Гидрометцентра России, 7 января температура в Москве может подняться до 4-5 градусов со знаком "плюс". Это будет абсолютным рекордом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Прежний максимум на Рождество был зафиксирован в 2007 году. Тогда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

Еще один рекорд может быть установлен накануне, 6 января. В этот день воздух обещает прогреться до 2-3 градусов тепла. Самая теплая для зимы погода была зафиксирована в этот день в 1973 году - плюс 3,6 градусов.

Морозы вернуться в столицу только с началом рабочей недели. При этом температура по-прежнему будет выше нормы, передает "Интерфакс".