Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе. Во втором круге Рублев обыграл испанца Фернандо Вердаско, посеянного под седьмым номером, со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

Следующим соперником Рублева будет хорват Борна Чорич, который оказался сильнее грузина Николоза Басилашвили (6:1, 6:3).

Рублев рассказал о задачах на предстоящий сезон. - Главная цель - быть стабильнее и подниматься в рейтинге, чтобы иметь шанс в ближайшие несколько лет квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР, - приводит слова Рублева официальный сайт АТР. - Сейчас мне нужно заложить фундамент для будущего. В межсезонье мы с моими тренерами Фернандо и Гало много работали над моими слабыми сторонами. Они поддерживают меня в моих стремлениях, считают, что мне это по силам. Я им полностью доверяю и не боюсь достичь поставленных целей.