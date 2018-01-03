Савченко пригрозила киевским политикам "расплатой кровью"

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко пригрозила, что украинские деятели, пробивавшие себе путь во власть через кровь, должны заплатить за это. Такое заявление Савченко, известная резонансными высказываниями, сделала в эфире телеканала NewsOne.

"Посмотрим, как будет развиваться путь Украины", - сказала политик, добавив, что "если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью".

При этом Савченко выразила надежду, что "так и будет, потому что это справедливо". В противном случае, на ее взгляд, это будет сигналом о безнаказанности для будущих политиков во власти.

Ранее Савченко назвала смену власти на Украине в 2014 году госпереворотом и "незавершенной революцией", в результате которой сменились персоналии в руководстве страны, но не система власти.