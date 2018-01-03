Шайба Ничушкина помогла ЦСКА обыграть "Йокерит"

Московский ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет на седьмой минуте открыл форвард хозяев Сергей Шумаков. На это гости ответили голом в исполнении Петера Регина (45-я минута), реализовав большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Валерий Ничушкин.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Со 106 очками "армейцы", которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, уступая восемь очков СКА. "Йокерит" идет на третьей строчке, имея в активе 88 очков.

В другом матче игрового дня "Югра" одержала победу над "Барысом" в гостевом матче со счетом 3:2. Свой первый хет-трик в карьере оформил защитник ханты-мансийской команды Александр Угольников. В составе клуба из Астаны результативными бросками отметились Роман Старченко и Линден Вей.

"Барыс" потерпел шестое поражение подряд и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Югра" занимает 14-ю строчку.