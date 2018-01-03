Шарапова рассказала о съемках в голливудском фильме

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, рассказала об участии в съемках фильма "8 подруг мисс Оушен".

Премьера картины состоится в июне. В ней снялись такие звезды Голливуда, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй. Кроме того, "камео" или эпизодическая роль также досталась еще одной теннисистке Серене Уильямс.

Шарапова призналась, что ей понравился этот опыт. - Моя роль очень маленькая. Пока даже не знаю, появлюсь ли я на экране, - приводит слова Шараповой Tennis World USA. - Даже в конце съемок ты не заешь, оставят сцены с твоим участием или вырежут. Но мне было приятно откликнуться на это предложение и поработать с режиссером Гэри Россом и в компании очень талантливых людей.

Для меня это был совершенно новый опыт, отличный от того, что я делаю. Однако мне понравилось быть частью чего-то подобного. Я еще не видела ни трейлер, ни тем более сам фильм. Наверное, посмотрю его одновременно с вами, когда он выйдет в прокат. Тогда и узнаем, попала ли я на большой экран. Но меня включили в титры, так что это хороший знак.

Напомним, что спортивный сезон Шарапова начала с двух побед на турнире Шэньчжэне. Во втором круге россиянка в трех партиях обыграв американку Элисон Риске со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Шарапова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс. Матч состоится завтра.