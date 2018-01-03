Ураган "Элеанор" накрыл Францию

Небывалой силы ураган "Элеанор" ранним утром в среду накрыл центральные и северные районы Франции. Под его ударами оказался 51 департамент страны, включая столичный регион Иль-де-Франс, где был введен оранжевый уровень опасности.

Местами порывы ветра достигали 130-140 километров в час. Двести тысяч домов в основном в Нормандии, остались без электричества. Там полностью прервано железнодорожное сообщение. Как сообщила национальная компания электроснабжения "Энедис", в настоящее время над восстановлением пострадавших от урагана электросетей работают свыше двух тысяч сотрудников компании, а также местных муниципальных служб.

В Париже из-за "Элеаноры" закрыты все парки и Эйфелева башня. В столичных аэропортах Руасси - Шарль де Голль и Орли были отложены несколько десятков авиарейсов. Правда, к полудню ситуация стала приходить в норму.

Во второй половине дня в среду ураган стал смещаться на юго-восток в сторону французских Альп, где в связи с этим ожидаются сильные снегопады и, что не исключено, сход снежных лавин.