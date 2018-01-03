Синоптики не подтвердили прогноз ученых о похолодании на юге России

Спрогнозировать долгосрочный период похолодания крайне сложно, особенно если речь идет сразу о нескольких регионах, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так он прокомментировал "Российской газете" нашумевший прогноз председателя Южного научного центра РАН академика Геннадия Матишова о надвигающемся на южные регионы страны десятилетнего цикла похолодания, причем начнется он уже нынешней зимой.

"Не бывает так, чтобы в одном регионе в течение 10 лет наблюдался один и тот же характер погоды, - поясняет Вильфанд. - К тому же, если рассматривать наши южные регионы, то везде свои особенности. А главное, сегодня большую роль в природе играет антропогенный фактор, то есть концентрация парниковых газов, которая приводит к общему потеплению климата. Поэтому чаще звучат прогнозы об общем потеплении климата".

Прогнозировать где-либо серьезное похолодание - это примерно то же самое, что прогнозировать холодную зиму, добавляет заместитель главы Гидрометцентра Юрий Варакин. По его словам, "долгосрочные прогнозы оправдываются далеко не всегда".

Как уже писала "РГ" в этом году в Гидрометцентре пытаются адаптироваться к меняющимся условиям климата, но не к похолоданию, а, наоборот, к потеплению. Что мы и сами заметили этой зимой, встречая в центре России новый год при весенней погоде. Этот год, полагают, в Гидрометцентре может стать одним из самых теплых за последние четыре года.

Что касается юга России, то из-за потепления уже этой зимой Гидрометцентр прогнозирует на Кубани опасные дождевые паводки, которые обычно приходили весной.