СМИ: Иванка Трамп хочет стать первой женщиной-президентом США

Дочь лидера США Дональда Трампа Иванка хотела бы стать первой женщиной-президентом. Об этом сообщается в книге журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", передает РИА Новости.

По данным СМИ, Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.

"Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты", - пишет Вулфф. Кроме того, отмечается, что "первая женщина-президент... будет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп".

Экс-советник президента Стивен Бэннон "ужаснулся", когда услышал об их договоренности, пишет также журналист.