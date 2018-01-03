ТОП-6 законов, которые изменят жизнь бизнеса в 2018 году

Новости

Фото: актрису Линдси Лохан покусала змея… и выжила 19:00
Названа самая популярная еда на фестивале "Путешествие в Рождество" 18:49
В ХМАО завели дело после ДТП с десятью жертвами 18:26
Вышел новый тизер третьего сезона "Эша против зловещих мертвецов" 18:15
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе 18:11
"Динамо" обыграло "Трактор" после серии из четырех поражений в КХЛ 17:50
МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Сочи 17:49
РФ призвала Латвию открыть 12 участков для голосования к выборам 17:46
Керченская паромная переправа остановилась из-за тумана 17:42
Глава церкви мормонов скончался на 91-м году жизни 17:31
В Дагестане произошел крупный пожар в торговом центре 17:19
Путин и Моди поздравили друг друга с Новым годом 17:14
Шарапова рассказала о съемках в голливудском фильме 17:13
Рождество в Москве станет самым теплым за 140 лет 17:08
В Дании у коллекционера украли самую дорогую бутылку водки в мире 17:06
Нурмагомедов: Хочу драться с Макгрегором не ради денег 16:54
В Югре в ДТП погибли шесть взрослых и четверо детей 16:47
"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту 16:42
Спринт на "Тур де Ски" отменили из-за ветра и дождя 16:34
Новый зенитный комплекс поступит в сухопутные войска 16:30
Семья с ребенком погибла в ДТП под Тулой 16:27
На границе России и Финляндии образовалась новогодняя пробка 16:27
В Ижевске после пожара без жилья остались 20 человек 16:15
Савченко пригрозила киевским политикам "расплатой кровью" 15:51
В Зимбабве крокодилы загрызли туриста 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
03.01.2018 14:57
Рубрика: Экономика

ТОП-6 законов, которые изменят жизнь бизнеса в 2018 году

Текст: Елена Березина
Жизнь бизнеса, малого и не очень, изменится в 2018 году так же сильно, как и жизнь простых россиян.

Специально для "РГ" Сергей Черный, юрист практики корпоративного права юридической фирмы Eterna Law, составил ТОП-6 законов, которые сильнее всего отразятся на деятельности предпринимателей.

Взять кредит бизнесу станет проще

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин продлил запрет на проверки крымского бизнеса

Продолжается масштабная реформа Гражданского кодекса (ГК). С 1 июня 2018 года начнут действовать поправки ГК в части финансовых сделок, банковских вкладов, счетов и расчетов. Наиболее значимым изменением для бизнеса станет возможность заключить договор займа по консенсуальной модели, а не по реальной. Это значит, что договор будет иметь силу для сторон с момента подписания, а не с момента передачи денег.

Сейчас займодавец может отказаться кредитовать заемщика без каких-либо негативных последствий для себя, даже если соответствующие санкции были прописаны в договоре. Также в конце 2017 года Госдума приняла закон о синдицированном кредите. Новые правовые инструменты добавят удобства при кредитовании крупных проектов, когда финансовые риски слишком велики для одной кредитной организации, и требуется привлечение двух или даже целой группы.

Льготы по налогу на движимое имущество ограничат

С 1 января 2018 года применение льготы по налогу на движимое имущество организации возможно только при условии принятия соответствующего регионального закона. К сожалению, в большинстве субъектов действие льготы решили остановить. Полностью освободили от налога организации, расположенные в Санкт-Петербурге, Московской и Липецкой областях, в Чеченской Республике. Еще 14 регионов льготу предоставят отдельным категориям налогоплательщиков, либо уменьшат ставку вдвое. В отношении движимого имущества, которое не будет освобождаться от налога на региональном уровне, устанавливается ставка 1,1 процента.

Использование онлайн-касс станет обязательным

С 1 июля 2018 для большинства бизнесменов использование онлайн-касс, которые напрямую связываются с налоговой через интернет, станет обязательным. Эта реформа затронет и тех, кто до сих пор обходился вообще без кассы. Хотя некоторым категориям предпринимателей предоставили еще одну отсрочку, до 1 июля 2019 года. Однако налоговым вычетом за внедрение новой технологии, можно будет воспользоваться только тем налогоплательщикам ЕНВД и патентной системы налогообложения, кто зарегистрирует кассы в налоговой службе до конца 2018 года.

Единый налог на вмененный доход увеличится

Бизнесмены выступили за легализацию криптовалют

Единый налог на вмененный доход в 2018 году увеличится на 3,9 процента. Этот налоговый режим использует малый бизнес: небольшие рестораны и кафе, магазины, службы бытовых услуг. Он заменяет уплату других налогов, НДС и налога на прибыль, и не зависит от доходов бизнеса, а рассчитывается обычно на основе количества работников, либо площади заведения. Рост произойдет за счет повышения соответствующего коэффициента-дефлятора. В прежнем значении этот коэффициент действовал с 2015 года.

Плановые проверки пройдут по новым правилам

С 1 января 2018 при проведении плановых проверок трудовая инспекция будет использовать чек-листы. Инспекторы теперь ограничены перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). Всего таких листов 107 и размещены они на сайте Роструда.
Трудовая инспекция завершает переход на риск-ориентированный подход. Начиная с 2018 года, он будет распространяться на всех работодателей. Периодичность проверок зависит от негативных последствий, которые могут возникнуть в случае нарушения трудового законодательства. При этом работодателей с категорией низкого риска проверять не будут.

Бизнес станет "прозрачным"

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Госзакупки у малого и среднего бизнеса переведут в электронный вид

Уже 1 июня 2018 года на сайте Федеральной налоговой службы заработает сервис "Прозрачный бизнес" для проверки компаний. С его помощью можно будет узнать, в том числе информацию, которая была выведена из режима налоговой тайны в 2016 году. В частности, о средней численности сотрудников в компании, уплаченных налогах и страховых взносах, годовых доходах и расходах, участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков. Это позволит составить более точное представление о потенциальном партнёре и снизить риск заключения договора с недобросовестными контрагентами.

Главное сегодня

В ХМАО завели дело после ДТП с десятью жертвами
Пушков: Трамп де-факто признал КНДР ядерной державой
СБ ООН не планирует проводить встречу по акциям протеста в Иране
Республиканцы в конгрессе нашли нарушения в расследовании ФБР по Клинтон
Духовный лидер Ирана связал протесты в стране с внешними врагами