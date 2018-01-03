Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына

Дональд Трамп рассказал о своей красной кнопке. По словам главы Белого дома, "она больше и она работает".

"Лидер Северной Кореи недавно заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. У меня тоже есть такая кнопка, но она куда больше, чем его, и она работает!" - написал президент США в Twitter.

Напомним, в своем новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты не смогут начать войну против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае нанесения ядерного удара, передает ТАСС.

Ранее "РГ" писала о четырех сценариях начала войны на Корейском полуострове.

В рамках Совета национальной безопасности Японии были рассмотрены следующие варианты: столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, упреждающий удар США по КНДР, вторжение южнокорейских сил в КНДР, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.