Трамп пообещал оказать поддержку народу Ирана "в нужное время"

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать народ Ирана "когда придет время".
Комментируя акции протеста в ИРИ, которые начались 28 декабря 2017 года, он в среду написал в своем Twitter: "Выражаю уважение народу Ирана, который борется, чтобы избавиться от коррумпированной власти". Американский лидер пообещал, что "США окажут вам огромную поддержку, когда придет время".
Акции протеста проходят несколько дней в крупных городах Ирана, включая столицу Тегеран, Исфахан, Мешхед и Решт. Часть демонстраций сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией, в которых, по данным СМИ, около 20 человек погибли.
Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.