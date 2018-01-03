Трамп пообещал оказать поддержку народу Ирана "в нужное время"

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать народ Ирана "когда придет время".

Комментируя акции протеста в ИРИ, которые начались 28 декабря 2017 года, он в среду написал в своем Twitter: "Выражаю уважение народу Ирана, который борется, чтобы избавиться от коррумпированной власти". Американский лидер пообещал, что "США окажут вам огромную поддержку, когда придет время".

Акции протеста проходят несколько дней в крупных городах Ирана, включая столицу Тегеран, Исфахан, Мешхед и Решт. Часть демонстраций сопровождалась беспорядками и столкновениями с полицией, в которых, по данным СМИ, около 20 человек погибли.